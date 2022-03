Prof. Gut: obostrzenia i tak nie były przestrzegane. Ich zniesienie nie ma znaczenia

Obostrzenia oficjalnie przejdą już do historii. Ministerstwo Zdrowia ma ogłosić całkowite zniesienie restrykcji. Przypomnijmy, że obecnie nie obowiązują już ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Następnym krokiem będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek.

Prof. Gut w rozmowie z PAP ocenił, że obostrzenia i tak nie były przestrzegane, a nich zniesienie nie ma wielkiego znaczenia.

„Obostrzenia i tak nie były przestrzegane”

Specjalista ostrzegł, że nie tyle nowe warianty wirusa SARS-CoV-2 są groźne, co zachowania ludzi, którzy nie przestrzegają zasad epidemicznych. „Wirus sam w sobie to martwa cząsteczka, nie może być bardziej zakaźna, dopóki nie trafi do organizmu. To zachowania ludzi są mniej lub bardziej zakaźne. Decyduje zatem odpowiedni dystans i izolacja. Bo wariant wirusa jest zakaźny, gdy ludzie postępują niezgodnie z regułami” – zaznacza wirusolog.

Ekspert pytany o to, czy rząd nie spieszy się ze zniesieniem obostrzeń odparł, że „obostrzenia i tak nie były u nas przestrzegane w znacznym stopniu”.

Jak dodał, utrzymywanie lub zniesienie restrykcji nie ma większego znaczenia.

RadioZET.pl/PAP