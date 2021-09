Prof. Horban wskazał, kto się nie szczepi. „Część jest bierna, żyje poza systemem”

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce posuwają się od kilku miesięcy wolno. W pełni zaszczepionych jest nieco ponad 50 proc. osób. Główny doradca premiera ds. Covid-19 profesor Andrzej Horban powiedział w TVN24, że nie mamy szans osiągnąć odporności populacyjnej. – Osiągniemy ją wtedy, kiedy te osoby, które nie przechorowały, przechorują – ocenił prof. Horban.

Prof. Horban: Nie mamy szans na osiągnięcie odporności populacyjnej

Główny doradca premiera ds. Covid-19 odpowiedział też na pytanie o duże różnice w poziomie zaszczepienia w różnych regionach Polski. Stwierdził, że część osób jest bierna. – Nie głosują, nie biorą udziału w życiu publicznym. Nie czytają gazet, nawet nie oglądają telewizji – wyjaśnił prof. Horban. Zaznaczył, że stosunek do szczepień nie przekłada się na preferencje polityczne. Dodał, że potwierdzają to badania. – 20, 30 procent, które nie bierze udziału w ogóle w życiu społecznym, nazwijmy to obywatelskim, to są ludzie tak poza pewnym systemem, że nie głosują – mówił Horban. Wskazał też, że nakłada się na to problem „wykluczenia części ludzi ze społeczeństwa elektronicznego”.

Według Horbana wprowadzenie obostrzeń na wzór rozwiązań francuskich, czyli zamknięcie restauracji czy kin dla niezaszczepionych nic nie da, ponieważ te osoby i tak do nich nie chodzą. Doradca premiera ds. Covid-19 stwierdził także, że „ostatnią rzeczką, którą powinno się w tej chwili wprowadzać to jest lockdown”. – Też jesteśmy przeciwko zamykaniu szkół – dodał. Zapytany, co Rada Medyczna przy premierze zarekomenduje na najbliższe tygodnie, powiedział, że „nakłanianie wszystkich niezdecydowanych do szczepień”.

RadioZET.pl/TVN24/oprac. AK