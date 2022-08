Prof. Roszkowski nieugięty ws. podręcznika do HiT. "Nie zmieniłbym niczego"

1 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2022/2023, a wraz z nim przyjdzie wiele zmian. Jedną z nich jest nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych – historia i teraźniejszość. Od kilkunastu tygodni narasta oburzenie wokół podręcznika do HiT autorstwa prof. Roszkowskiego. Największe kontrowersje wzbudził fragment rozdziału "Kultura i rodzina w oczach Zachodu", w którym procedurę in vitro porównuje się do hodowli ludzi.

Podręcznik do HiT. Prof. Roszkowski: niczego nie zmieniłbym

Zapytany o ten fragment prof. Roszkowski powiedział, że "być może wyjaśniłby troszeczkę lepiej, o co tutaj chodzi". Jednocześnie dodał, że dziś nie napisałby czegokolwiek inaczej w swoim podręczniku.

– Ten fragment został wycofany tylko dlatego, żeby dalej nie można było ćwiczyć na tym podręczniku zabiegów czysto politycznych. Taka interpretacja, jaka została narzucona, jest fałszywa, bałamutna i służy rozdrażnianiu. To nie ja drażnię te dzieci, to nie autor podręcznika deklaruje brak miłości do tych dzieci, to ci politycy to zrobili – wyjaśnił w wywiadzie dla Interii.

Prof. Roszkowski stwierdził, że kontrowersyjny fragment nie odnosił się do in vitro. – To słowo w ogóle nie pada. Hodowla dzieci w laboratoriach ma miejsce – mówił. Jak zastrzegł, wychowanie do życia rodzinie i biologia są od tego, by dokładnie opisać, czym są zabiegi in vitro, surogatki, interwencja genetyczna w embriony czy handel embrionami.

Według Roszkowskiego "w tej chwili mamy do czynienia z pewną ofensywą, manipulacją opinii publicznej, z rodzajem prewencyjnej cenzury, która dotknęła ten podręcznik". – Ja dostałem taką porcję hejtu i wykluczenia i mowy nienawiści, że zadaję sobie pytanie, co to w ogóle było – powiedział. 22 sierpnia Wydawnictwo Biały Kruk poinformowało, że usunie z podrecznika fragment o produkcji ludzi.

