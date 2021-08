Antyszczepionkowcy grozili śmiercią prof. Simonowi. Trop prowadzi do Ameryki Południowej

Groźby, hejterskie wiadomości i życzenia śmierci - to chleb powszedni polskich lekarzy, walczących na pierwszej linii z epidemią koronawirusa. Jednym z nich jest prof. Krzysztof Simon, który przed kilkoma miesiącami zgłosił sprawę do prokuratury. I choć ta umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy, wiadomo, że trop prowadzi m.in. do Ameryki Południowej.

Prof. Krzysztof Simon to ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego oraz członek Rady Medycznej ds. walki z Covid-19 przy premierze.

Lekarz często wypowiada się do mediów i nie stroni od mocnych wypowiedzi oraz zdecydowanej krytyki, zarówno wobec polityki władz wobec pandemii, jak i względem koronasceptyków i antyszczepionkowców, których nazywa publicznie "idiotami". Ci w zamian wysyłają mu groźby oraz hejterskie wiadomości.

Prof. Simon dostaje groźby i hejterskie wiadomości. Trop prowadzi do Chile

- Dostałem, oprócz świątecznych serdeczności, pierników i kwiatów od pacjentów: "serdeczne życzenia śmierci za propagowanie szczepień ochronnych przeciw Covid-19". Oraz groźby zabicia mnie i wysadzenia kliniki. Nieźle jak na jeden dzień - mówił jeszcze kilka miesięcy temu (cytat za: Onet.pl). Przyznał, że on i inni lekarze "zastraszani są przez psychopatów".

Czy Polacy obawiają się skutków czwartej fali pandemii? Sondaż IBRIS dla Radia ZET

"Już nie żyjesz Simon", "będziesz szukał języka w Odrze" - takie wpisy cytował natomiast w rozmowie z wrocławską "Gazetą Wyborczą". - Grodzili mojej rodzinie, grozili, że podłożą bombę pod szpital. Skąd takich durniów biorą? - pytał wówczas, zgłaszając jednocześnie sprawę do prokuratury, która jednak umorzyła ją z powodu niewykrycia sprawcy.

Jak się jednak dowiedziała gazeta, śledztwo cały czas jest prowadzone. Okazało się, że jeden z tropów prowadzi do serwerów w Ameryce Południowej, konkretnie w Chile. Jak tłumaczy w rozmowie z "GW" jeden z policyjnych ekspertów, mógł to być tzw. serwer przesiadkowy.

Sprawca wykorzystuje go, żeby ukryć tożsamość. Są też tzw. stolen proxy. Haker włamuje się do serwera albo czyjegoś komputera i z niego wysyła wiadomości. Nieraz bywało, że myśleliśmy już, że mamy namierzonego sprawcę jakiegoś internetowego przestępstwa, a tu się okazywało, że to ktoś ze źle zabezpieczonym komputerem ekspert policyjny w rozmowie z "GW"

Prokuratura Rejonowa na wrocławskim Psim Polu, która zajmuje się sprawą, nie chce jednak komentować szczegółów śledztwa. - Tajemnica - odpowiadają w rozmowie z dziennikiem przedstawiciele PR.

Antyszczepionkowcy coraz bardziej niebezpieczni. Punkty szczepień atakowane i podpalane

Antyszczepionkowcy od pewnego czasu stają się coraz bardziej niebezpieczni dla otoczenia. W ostatnich tygodniach zaatakowali m.in. punkt szczepień w Grodzisku Mazowieckim, gdzie pobili dwoje członków obsługi.

Z kolei w Zamościu ktoś podpalił punkt szczepień na Rynku Solnym. Policja opublikowała nagranie z incydentu, a minister zdrowia Adam Niedzielski nazwał go "aktem terroru" i wyznaczył 10 tys. złotych nagrody dla osoby, która pomoże wskazać sprawcę. Antyszczepionkowcy wtargnęli również do domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim.

Z kolei w poniedziałek do biura prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorza Cessaka, "pod hasłem kontroli poselskiej", wkroczył poseł Konfederacji Grzegorz Braun razem z grupą antyszczepionkowców. - Nie miałem takiej sytuacji do tej pory. Oczywiście kontrole poselskie się zdarzają, ale zawsze są one w pełnej kulturze, dyskusji, przede wszystkim w zrozumieniu tematu - mówił Cessak, który złożył już w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

W obliczu powyższych zdarzeń punkty szczepień coraz częściej korzystają z pomocy firm ochroniarskich bądź służb porządkowych. Tak jest np. we Wrocławiu - reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie "Szczepciobusa" na wrocławskim Psim Polu, który ochrania patrol straży miejskiej, a w tle widać też policyjny radiowóz.

RadioZET.pl/wroclaw.wyborcza.pl/PAP (K. Herbut)/Twitter