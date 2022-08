Nie żyje najstarszy polski lekarz. Prof. Nasiłowski współtworzył Kodeks Etyki Lekarskiej

Prof. Władysław Nasiłowski był cenionym naukowcem i współtwórcą Kodeksu Etyki Lekarskiej. Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) uhonorował go tytułem doktora honoris causa. Na tej uczelni m.in. prowadził zajęcia z patomorfologii i medycyny sądowej.

Został również wyróżniony Nagrodą Lux ex Silesia za wybitną postawę moralną. SUM w komunikacie o śmierci prof. Nasiłowskiego przypomniał, że “godnie i odważnie zachował się w czasach stanu wojennego, gdy wydawał opinie związane z podaniem przyczyny śmierci górników z KWK 'Wujek'".

Prof. Władysław Nasiłowski nie żyje

Uczelnia przytoczyła wypowiedź prof. Nasiłowskiego, który w Gazecie Wyborczej wspominał tamte dramatyczne wydarzenia. - Staraliśmy się jakoś pielęgnować rodziny górników. Robiliśmy herbatę, podawaliśmy krople na serce. Bardzo im współczułem, płakałem z nimi, bo to był straszny szok. Staraliśmy się ich jakoś pocieszać. Pytacie, jak można pocieszać w takiej chwili? Mówiliśmy, że ich bliscy zapłacili życiem za to, co uznawali za wielką wartość. Za wolność i godność. 'Wujek' był zbrodnią na naszej nadziei, dlatego tak jaskrawo to przeżywaliśmy - mówił prof. Nasiłowski.

Msza żałobna zostanie odprawiona w najbliższy piątek, 12 sierpnia, o godz. 10 w katowickiej katedrze pw. Chrystusa Króla.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza