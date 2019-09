To będzie pochmurny, deszczowy dzień. Pogoda w czwartek

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jaka pogoda czeka nas w czwartek? Mieszkańcy północnej części kraju mogą przygotować się na raczej pogodną aurę. Prognozowane są jednak przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie – 16 st. C., a najcieplej na Dolnym Śląsku.

Na terenie całej Polski natomiast odczujemy komfort termiczny. W zachodniej, południowej i południowo-wschodniej części kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 90 procent, z kolei na północnym wschodzie – wyniesie 80 procent. Biomet niekorzystny będzie jedynie na południu i na zachodzie kraju, zaś w innych miejscach - neutralny.

Pogoda w IMGW

Jak informuje IMGW nad Europą w dalszym ciągu dominują niże, tylko częściowo Skandynawia, wschód oraz południowy zachód kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów. Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie powoli rosło.

W czwartek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, w południowej połowie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16°C do 21°C, chłodniej miejscami na krańcach wschodnich i Podhalu około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie, w centrum i na południu kraju, zachodni, na pozostałym obszarze wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami na zachodzie i południu opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8°C do 14°C, chłodniej na północnym wschodzie i Podhalu od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych.

Pogoda w stolicy

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 16°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 10°C. Wiatr słaby, zmienny. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany,

