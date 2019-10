Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Przelotne opady deszczu pojawią się w środę nad całym kraju. We wschodniej części Polski będzie padać cały dzień. Z kolei najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, a najzimniej – na południowym wschodzie.

Jak informują meteorolodzy, środowa pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Poziom wilgotności powietrza w większości kraju utrzymywać się będzie na poziomie 70 procent. Na południowym wschodzie wzrośnie. Odczuwalny będzie komfort termiczny.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest na skraju rozległego niżu z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich, Morza Białego i Bałtyckiego. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i zacznie się obniżać.

W środę w kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. na południowym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 17 st. na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich od 9 st. do 11 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na północy i południowym wschodzie okresami porywisty, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 100 km/h, w Beskidach do 80 km/h.

Pogody w nocy

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne i jednostajne opady deszczu. Na południu, wschodzie i miejscami w centrum opady okresowo o natężeniu umiarkowanym, a ich prognozowana wysokość do 15 mm. Wysoko w Tatrach nad ranem opady śniegu. Temperatura minimalna od 7 st. na Podhalu i w kotlinach sudeckich, około 8 st. na przeważającym obszarze kraju, do 10 st. nad morzem; w rejonach podgórskich od 5 st. do 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i południu kraju okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

