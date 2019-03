Wietrznie, deszczowo, do 10 stopni - pogoda na piątek

Jak podaje portal TVN Meteo, deszczowe fronty, przemieszczające się z zachodu na wschód naszego kraju, spowodują opady deszczu (do 5-10 litrów na metr kwadratowy). W wielu rejonach Polski zanotujemy zachmurzenia, z których gdzieniegdzie będzie się przejaśniać.

Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie do 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni w centralnej części kraju aż do 10 na południowym zachodzie. Powieje także silny wiatr - w porywach osiągnie on prędkość od 70 do nawet 100 km na godzinę.

RadioZET.pl/TVN Meteo/MP