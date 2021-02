IMGW: we wtorek prawie 20 stopni na Śląsku. A będzie jeszcze cieplej

Synoptyk powiedział, że mgły, które utrzymywały się w rano w całym kraju, mogą jeszcze wystąpić lokalnie na wschodzie kraju. Na pozostałych obszarach, a zwłaszcza na zachodzie, będzie słonecznie.

Według stanu na godz. 12 najchłodniej było w Suwałkach (1 st. C) i w Rzeszowie (3 st. C), zaś najcieplej w Zielonej Górze - aż 14,5 st. C.

Jeszcze wyższą temperaturę IMGW przewiduje w rejonie Śląska: może ona sięgnąć nawet prawie 20 stopni

Prognoza pogody, którą przedstawił synoptyk IMGW Mateusz Barczyk, zakłada, że najwyższymi temperaturami będą mogli cieszyć się mieszkańcy Śląska. - Dzisiaj - zwłaszcza w rejonie Śląska temperatura może przekraczać 15 st. C, a w kotlinach sudeckich niewykluczone, że temperatura osiągnie 17, 18 st. C - powiedział synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Ostrzegł jednak kierowców przed zbyt pewną jazdą, bo - jak zaznaczył - drogi są wilgotne i w dalszym ciągu mogą być śliskie.

Wieczorem i w nocy temperatura spadnie. Przy gruncie mogą spaść nawet poniżej zera. - Dodatkowo na wschodzie na Lubelszczyznę, wschodnim Mazowszu i w części Podlasia mogą powrócić mgły, co w połączeniu z niską temperaturą może powodować, że drogi i chodniki będą śliskie – poinformowało IMGW.

We wtorek wieczorem, podobnie jak rano, lokalnie mogą pojawić się mgły. Instytut przewiduje, że będą one widoczne w rejonie Polski północnej i centralnej od Płocka, w kierunku Bydgoszczy i Zatoki Gdańskiej.

Prognoza pogody. Coraz cieplej na Śląsku, w piątek możliwe ochłodzenie

W nocy nad morzem, na Warmii i Mazurach i Suwalszczyźnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura od ok. -1 st. C. w województwach wschodnich. W Zakopanem -2 st. C, w centrum ok. 2 st. C. Najcieplej w dalszym ciągu na zachodzie, tam ok. 6 st. C.

Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach temperatura będzie dalej wzrastała. W środę na Dolnym Śląsku termometry odnotują nawet 16 st. C, a w czwartek do 18 st. C. W nocy z czwartku na piątek nad Polską ma przejść front atmosferyczny, który przyniesie nieco ochłodzenia oraz opadów deszczu.

RadioZET.pl/PAP/IMGW