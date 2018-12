Chmury i deszcz ze śniegiem. Pogoda w pierwszym dniu świąt

We wtorek zachmurzenie przeważnie duże. We wschodniej połowie kraju opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i deszczu. Na obszarach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -2 st.C na krańcach wschodnich do 4 st.C, 5 st.C na zachodzie oraz nad morzem i około 6 st.C na wybrzeżu zachodnim.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia znajduje się pod wpływem wyżu z centrum w rejonie Belgii. Nad wschodnią częścią kontynentu dominują niże z ośrodkami nad Ukrainą, Norwegią i Turcją. Polska jest na skraju wspomnianego wyżu, ale z północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się płytka zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. Polska pozostaje w chłodnym powietrzu polarnym morskim, jednak za frontem ciepłym, napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1009 hPa i będzie powoli spadać.

We wtorek zachmurzenie przeważnie duże. We wschodniej połowie kraju opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i deszczu. Na obszarach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -2 st.C na krańcach wschodnich do 4 st.C, 5 st.C na zachodzie oraz nad morzem i około 6 st.C na wybrzeżu zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie kraju umiarkowany i dość silny, porywisty, na wybrzeżu zachodnim okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na krańcach wschodnich początkowo śniegu. Na wschodzie kraju przejściowo możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoledź. W górach opady samego śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura minimalna od -3 st.C, -1 st.C na krańcach wschodnich do 3 st.C, 4 st.C na zachodzie kraju i około 5 st.C na wybrzeżu zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie początkowo okresami dość silny, porywisty, na wybrzeżu zachodnim okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w stolicy

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Początkowo oblodzenie nawierzchni dróg i chodników, powodujące śliskość. Temperatura maksymalna wystąpi wieczorem i wyniesie około 2 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wystąpi początkowo i wyniesie około 2 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.

RadioZET/PAP/JZ