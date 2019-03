Pogoda w czwartek. Na termometrach nawet 19 stopni!

W czwartek na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. W ciągu dnia strefa opadów obejmie obszar zachodniej połowy kraju. Temperatura maksymalna od 9 st. C na krańcach północnych, około 13 st. C, 15 st. C na przeważającym obszarze, do 19 st. C na południowym zachodzie.

Jak informuje IMGW, Półwysep Iberyjski, południowo-zachodnia Rosja oraz Ukraina są pod wpływem wyżów. Nad pozostałymi obszarami kontynentu dominują układy niskiego ciśnienia. Przeważający obszar Polski jest w ciepłym wycinku niżu znad Morza Północnego, jedynie wschodnie i południowo-wschodnie rejony są na skraju wyżu znad Rosji. Z południowego zachodu napływa ciepła polarna morska masa powietrza, a wieczorem na zachodzie kraju zaznaczy się chłodny front atmosferyczny.

Dziś w południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 990 hPa i nadal będzie spadać, a wieczorem będzie nieznacznie wzrastać.

W czwartek na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. W ciągu dnia strefa opadów obejmie obszar zachodniej połowy kraju. Na szczytach Tatr możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 9 st. C na krańcach północnych, około 13 st. C, 15 st. C na przeważającym obszarze, do 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Podkarpaciu początkowo silny, od 35 km/h do 45 km/h, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem i na południowym wschodzie wiatr w porywach do 55 km/h, na południu kraju do 80 km/h, wysoko w górach do 130 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na Pomorzu możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 st. C do 7 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich: około 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Wiatr w porywach na zachodzie i w centrum kraju do 60 km/h oraz do 70 km/h na południowym wschodzie i nad morzem, wysoko w górach do 120 km/h, stopniowo słabnący.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami wzmagający się do silnego, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

