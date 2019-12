Ciepło i pogodnie, rano mgliście. Pogoda w czwartek

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w czwartek. Rano trzeba uważać na drogach – poranek przywita nas gęstą mgłą. Na termometrach zaś zobaczymy od 5 st. C. na Suwalszczyźnie do 12 st. C. na Rzeszowszczyźnie – informuje TVN Meteo.

Najniższy poziom wilgotności powietrza utrzyma się w południowej części kraju – nie przekroczy 60 procent. Na południu odczuwalne będzie ciepło, natomiast w zachodniej części kraju – komfort termiczny.

Biomet w całym kraju będzie korzystny.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, przeważający obszar kontynentu znajduje się pod wpływem niżów z ośrodkami nad północnym Atlantykiem i zachodnią Rosją. Południowo-wschodnia Europa i częściowo wschodnia jest w zasięgu wyżu z centrami nad Turcją i Białorusią. Polska jest w zasięgu wyżu znad Turcji. Na południu i południowym zachodzie przebiega strefa słabego, rozmywającego się frontu atmosferycznego. Utrzyma się nad nami powietrze polarne morskie, cieplejsze na krańcach południowych i południowo-zachodnich.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie możliwa mżawka. Temperatura maksymalna od 3 st. na północnym wschodzie do 8 st. w centrum i 12 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Tatrach porywy do 70 km/h, a Sudetach do 110 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza w rejonach występowania mgieł, duże. Gdzieniegdzie, głównie na północy i wschodzie kraju, mgła ograniczająca widzialność do 400 m, w dolinach na południu kraju do 200 m. Temperatura minimalna od -2 st. na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 8 st. na Przedgórzu Sudeckim. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu także dość silny, porywisty, z kierunków południowych. Na Podkarpaciu wiatr w porywach do 65 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, w Tatrach do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna około 7 st. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

