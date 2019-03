Chłodno i mokro. W czwartek na słońce nie ma co liczyć

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Czwartek w całym kraju upłynie pod znakiem opadów deszczu. Deszczowy front przemieszcza się od rana z zachodu na wschód i w końcu obejmie całą Polskę. Popada w całym kraju, ale na terenach podgórskich możliwe są też opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Może też zagrzmieć.

Prognoza pogody na czwartek, 14 marca

Czwartek rozpoczął się chłodno zwłaszcza na Podlasiu. O świcie w Białymstoku na termometrach było 0 st. W ciągu dnia nie będzie dziś o wiele cieplej również w pozostałych regionach. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich Karpat do 10 st. na Śląsku.

Lokalnie może dokuczać też silniejszy wiatr osiągający w porywach do 60 km/h. Silniej powieje na wybrzeżu i Pogórzu Karpackim – do 70 km/h, a wysoko w górach nawet do 90 km/h.

Jaka pogoda w nocy z czwartku na piątek?

Przeważnie pochmurnie, choć lokalnie możliwe są większe przejaśnienia. Okresami możliwe opady deszczu, na terenach podgórskich także opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura minimalna w nocy to od 1 st. do 4 st., w dolinach karpackich około -1 st. Temperaturę odczuwalną będzie obniżać silny wiatr.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/MK