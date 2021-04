Prognoza pogody na majówkę. Polska w centrum anomalii, będzie zimno i pochmurno

Pogoda w trakcie tegorocznej majówki może zawieść wszystkich, którzy spodziewali się wakacyjnej aury i wysokich temperatury. Jak pokazują prognozy ECMWF, nasz kraj znajdzie się w centrum anomalii pogodowych, co oznacza, że temperatura będzie nawet kilka stopni niższa niż podczas weekendów majowych w ostatnich latach.

Prognoza pogody Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) pokazuje, że temperatura w tygodniu poprzedzającym majówkę i w trakcie długiego weekendu będą poniżej średniej wieloletniej

Do ww. średniej ma brakować nawet 6 stopni Celsjusza

Według prognozy ECMWF nadchodzący długi weekend będzie jednym z najzimniejszych w ostatnich latach

Prognoza pogody na majówkę, którą przygotowało ECMWF pokazuje, że w najbliższy weekend i w kolejne dni temperatura będzie znacznie poniżej średniej z ostatnich lat. W pierwszych dniach maja termometry będą pokazywały maksymalnie 10 stopni w ciągu dnia.

Podobnie wyglądają prognozy IMGW. „Nocą z czwartku na piątek, a także w piątek w dzień ma być pochmurno. W całym kraju przewidywane są opady deszczu, choć w dzień będą one zanikać. Na północy i w centrum ma być chłodno - termometry pokażą od 8 do 11 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu, gdzie temperatura wyniesie od 12 do 18 Celsjusza” – poinformował Instytut.

Pogoda na majówkę. Będzie pochmurnie i deszczowo

IMGW w prognozie pogody na majówkę przewiduje, że przez cały weekend będzie utrzymywała się umiarkowanie niska temperatura i spore zachmurzenie.

„Weekend majowy (sobota i niedziela) zapowiada się jako pochmurny, przejaśnienia możliwe będą głównie na północy. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, będzie też deszczowo. Temperatura powietrza kształtować się będzie od 7 do 14 stopni, choć w sobotę na krańcach południowo-wschodnich może być nieco cieplej. Wiatr ponownie zmieni swój kierunek na północny" - podało IMGW.

