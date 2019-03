Pogoda. Na termometrach nawet do 18 stopni Celsjusza

Czeka nas pochmurny i deszczowy początek tygodnia. Będzie jednak ciepło. Na termometrach od 9 st. C na północnym wschodzie, około 14 st. C w centrum, do 18 st. C na południowym zachodzie.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu kraju na ogół bez opadów, dopiero wieczorem na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku możliwy słaby deszcz, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 9 st. C na północnym wschodzie, około 14 st. C w centrum, do 18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Na zachodzie porywy wiatru do około 70 km/h, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, w Tatrach do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na Podhalu także deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura minimalna od 2 st. C do 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty południowo-zachodni i zachodni. Na wschodzie kraju porywy wiatru do 65 km/h, na zachodzie kraju porywy wiatru do około 75 km/h, na wybrzeżu i wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h.

RadioZET.pl/PAP/BM