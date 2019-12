Przelotne deszcze i śnieg. Pogoda w sobotę

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w sobotę.

Jak podają synoptycy, w sobotę w południowo-wschodniej część Polski będzie słonecznie. W pozostałych regionach należy spodziewać się przelotnego deszczu.

Termometry wskażą od 4 st. C. na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 st. C. na Dolnym Śląsku.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa północna, środkowa i wschodnia jest w zasięgu rozległego układu niżowego znad Skandynawii. Pozostała część kontynentu jest w obszarze podwyższonego ciśnienia rozciągającym się od Azorów po Morze Czarne. Polska znajduje się na skraju wspomnianego niżu, z zachodu na wschód będzie przemieszczał się front chłodny. Początkowo będziemy w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim. Za frontem napłynie chłodniejsza masa polarna morska.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 992 hPa i zacznie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie na ogół duże. Miejscami opady deszczu, a na północy możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. na północnym wschodzie do 8 st. na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Nad morzem wiatr dość silny, okresami silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. W górach wiatr w porywach do 100 km/h, powodujący zawieje śnieżne.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 st. na północnym wschodzie do 5 st. miejscami w centrum kraju, na zachodzie i nad morzem. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na ogół do 55 km/h, na północnym wschodzie do 60 km/h. Na wybrzeżu wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h. Wiatr w górach w porywach do 90 km/h, będzie powodował zawieje śnieżne.

Pogoda w stolicy

W sobotę w Warszawie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, przejściowo możliwy także deszcz ze śniegiem. Po południu możliwe silne zamglenia. Temperatura maksymalna 5 st., wystąpi wieczorem. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W dzień zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu, głównie początkowo. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo