Trochę chmur, wiatru, a w niektórych miejscach ponad 10 stopni! Pogoda w środę

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające stopniowo do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st. na krańcach południowo-wschodnich do 12 st. na zachodzie, w obszarach podgórskich od 4 do 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

Jak informuje IMGW, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz północno-zachodnia Rosja są pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Zatoką Biskajską i Francją. Polska jest pod wpływem tego wyżu, ale na północy kraju zaznaczy się obecność okludującego się układu frontów atmosferycznych. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, ale nad północno-zachodnie obszary kraju napłynie nieco cieplejsza masa powietrza.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1020 hPa i będzie się wahać.

Pogoda w nocy

W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane w drugiej połowie nocy od północy stopniowo wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępujące z północy ku centrum słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -2 st. na krańcach południowo-wschodnich do 6 st. na północnym zachodzie, w obszarach podgórskich od -6 do -3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na północy kraju okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego i nad ranem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około 3 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

RadioZET/PAP/JZ