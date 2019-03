Pogoda. Silny wiatr. W całym kraju deszczowo i pochmurnie

Czeka nas dziś pochmurna i deszczowa aura. Temperatura maksymalna od 4 st. na Pomorzu i na Kujawach do 10 st. miejscami na południu kraju. Wiatr na Pomorzu w porywach do 110 km/h, a w innych częściach kraju nawet do 80 km/h – alarmuje we wtorek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na Pomorzu o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma opadów od 15 mm do 20 mm. W górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. na Pomorzu i na Kujawach do 10 st. miejscami na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie i północy kraju silny, od 35 km/h do 50 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wiatr na przeważającym obszarze początkowo w porywach do 70 km/h, nad morzem do 100 km/h, na południu do 55 km/h, po południu od zachodu stopniowo słabnący.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu a na północy, wschodzie i południu kraju deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura minimalna od -2 st. na północnym wschodzie do 2 st. na zachodzie i południu, na Podhalu około -3 st. Wiatr na zachodzie i południu słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowany, na wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. Wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, pod wieczór słabnący, zachodni. W nocy ze wtorku na środę zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. Wiatr umiarkowany, początkowo dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/BM