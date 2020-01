Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

To apel szczególnie do kierowców – w czwartkowy poranek uważajcie na mgły! Widoczność może być ograniczona, a wtedy łatwo o poważny wypadek. Na czwartek jednak prognozowana jest pogodna aura. Mgły ustąpią, a termometry wskażą od 3 st. C. we wschodniej części kraju do 6 st. C. na Dolnym Śląsku i w lubuskiem.

Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie około 70-80 procent w całej Polsce. Odczuwalny będzie chłód. Natomiast warunki biometeorologiczne okażą się neutralne – informują synoptycy z TVN Meteo.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy jest w zasięgu rozległego wyżu z centrami w rejonie Wysp Brytyjskich i Węgier. Półwysep Iberyjski i Europa Północno-wschodnia jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się w zasięgu wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieszcza się nad Węgry. Nadal napływa powietrze polarne morskie, na wschodzie chłodniejsze. Ciśnienie rośnie, po południu zacznie spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

W czwartek od godziny 12 do godz. 20 IMGW zapowiada, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Na północy słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C na wschodzie do 5°C na zachodzie i nad morzem, chłodniej w obszarach podgórskich, od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, na północy i wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h, okresami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w nocy

Według prognoz IMGW w nocy z czwartku na piątek w południowej połowie kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane i lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m, a w rejonie mgieł wzrost zachmurzenia do całkowitego. W północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu bądź mżawki, na północnym wschodzie przejściowo możliwe opady marznące i lokalnie powodujące gołoledź.

Temperatura minimalna od -5°C na południu, około -2°C w centrum, do 1°C na północy i 2°C na wybrzeżu, chłodniej w obszarach podgórskich, od -10°C do -6°C. Wiatr na ogół słaby, na północy i wschodzie także umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda w stolicy

W Warszawie w czwartek po południu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 0°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni. Natomiast w piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek rano ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwym oblodzeniu na drogach na terenie czterech województw.

Ostrzeżenie o oblodzeniu obejmuje województwa: podkarpackie, śląskie, większość województwa małopolskiego i woj. świętokrzyskie. Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia określono - w zależności od miejsca - do 80 proc.

IMGW prognozuje na tych terenach zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym.

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo