Silny wiatr, miejscami deszcze i chłód. Pogoda w piątek

Pogoda w piątek zapowiada się wietrznie, pochmurnie i deszczowo – podaje TVN Meteo. Opadów deszczu powinni spodziewać się przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego – ma spaść nawet do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Z kolei na termometrach zobaczymy od 3 st. C. w regionie podlaskim do 8 st. C. na Dolnym Śląsku. W centrum kraju będzie około 5 stopni Celsjusza.

W piątek powieje dość silny wiatr, osiągnie on około 50-70 km/h, a w górach nawet do 110 km/h.

Jeżeli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne, niestety nie będą one korzystne. Na północy poziom wilgotności powietrza wyniesie 80 procent. W stronę południa, wartość ta stopniowo będzie spadać. W północnej i środkowej części kraju odczujemy wyraźny chłód, ale również wilgoć i silny wiatr. W pozostałych regionach odczuwalny będzie natomiast termiczny komfort.

Prognoza IMGW

IMGW informuje, że Europa Północna i częściowo Środkowa znajduje się pod wpływem rozległego niżu z układem frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże. Polska pozostaje na skraju rozległego wyżu z centrum nad Bałkanami. Po południu na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym związanej z niżem znad północnej Skandynawii. Zalegać będzie suche powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W piątek na północy i zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże, miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 0°C na Podhalu i 1°C, 2°C na południowym wschodzie do 6°C, 7°C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny i porywisty, w kotlinach sudeckich w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym wschodzie. Opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również deszczu ze śniegiem, a na Kujawach oraz miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce też śniegu. W Sudetach opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C na Podkarpaciu, od 1°C do 3°C na przeważającym obszarze kraju, do 4°C, 5°C nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, na północy dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h na północy kraju i 70 km/h nad morzem, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h i tam będą powodować zawieje śnieżne.

Pogoda w stolicy

W Warszawie w piątek zachmurzenie małe, od północnego zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 2°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo