Deszczowy początek weekendu. Pogoda w ostatni dzień jesieni

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w sobotę. Zachmurzenie i opadu deszczu – to główna prognoza na początek weekendu. Spadnie nawet do 8 litrów wody na metr kwadratowy.

Deszczu spodziewać się powinni przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski. Termometry pokażą od 7 st. C. do 13 st. C. Z kolei wilgotność utrzyma się na poziomie 90 procent. Biomet będzie niekorzystny –alarmują synoptycy.

Prognoza pogody IMGW

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy jest pod wpływem rozległego układu niskiego ciśnienia z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich i południowej Skandynawii, wraz z frontami atmosferycznymi. Tylko krańce wschodnie kontynentu są jeszcze w zasięgu wyżu znad zachodniej Rosji. Polska jest pod wpływem wspomnianego rozległego niżu. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się stopniowo chłodny front atmosferyczny, związany z tym niżem. Front rozdziela powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschodzie kraju od polarnego morskiego na zachodzie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hPa i będzie spadać.

W sobotę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, miejscami na południu kraju prognozowana wysokość opadów do 10 mm. W Tatrach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 st. w Kotlinie Jeleniogórskiej, około 9 st. w centrum, do 13 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu Karpackim i nad morzem okresami dość silny, stopniowo słabnący, z kierunków południowych i zachodnich. Na Pogórzu Karpackim wiatr w porywach do 65 km/h, na obszarach górskich Podkarpacia do 80 km/h, w Beskidach do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie lokalnie rozpogodzenia. Na wschodzie, w centrum i na południu kraju opady deszczu i tam miejscami prognozowana wysokość opadów do 10 mm. W Tatrach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Na zachodzie i lokalnie w centrum mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -2 st. w Kotlinie Jeleniogórskiej, około 5 st. w centrum, na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 8 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby, tylko na południowym wschodzie oraz wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych. W Bieszczadach wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże, okresami z większymi przejaśnieniami. Późnym popołudniem możliwe słabe opady deszczu, a wieczorem silne zamglenia. Temperatura maksymalna 10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże oraz opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność lokalnie do 200 m. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo