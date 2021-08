Prognoza rozwoju epidemii. Nowe obostrzenia możliwe w drugiej części września

Nowa prognoza rozwoju epidemii wskazuje, że w drugiej części września liczba zakażeń koronawirusem osiągnie poziom tysiąca przypadków dziennie. - Poniżej tego poziomu dyskusja na temat obostrzeń jest bezprzedmiotowa - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia na wtorkowej konferencji prasowej przekazał, że najnowsze prognozy rozwoju epidemii koronawirusa - cały czas są obarczone bardzo dużym ryzykiem - mówią o tym, że poziom tysiąca zakażeń dziennie osiągniemy dopiero w drugiej części września. - Myślę, że poniżej tego poziomu prowadzenie dyskusji na temat nowych obostrzeń jest po prostu bezprzedmiotowe - powiedział Adam Niedzielski.

Nowa prognoza epidemii w Polsce. Rząd przedłużył obostrzenia

Szef resortu zdrowia poinformował, że w poniedziałek zostało opublikowane nowe rozporządzenie epidemiczne. Przedłuża ono do końca września dotychczasowe regulacje w zakresie obowiązujących obostrzeń. - One są zdefiniowane identycznie, jak w trakcie wakacji - zaznaczył minister.

- Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się dalej, zależy to od rozwoju sytuacji epidemicznej - zapowiedział Adam Niedzielski.

Minister zdrowia zapewnił, że resort ma "przygotowany model definiowania stref na poziomie powiatowym". Jednak - w jego ocenie - wdrożenie go "jest związane z większą liczbą zakażeń, niż mamy w tej chwili".

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek (31 sierpnia), że w ciągu ostatniej doby wykryto 285 zakażeń koronawirusem. Oznacza to wzrost przypadków Covid-19 o ponad 20 procent w porównaniu do poprzedniego wtorku. Minionej doby zmarło 5 pacjentów.

RadioZET.pl/PAP - Olga Łozińska