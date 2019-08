Biegli od oględzin i sekcji zwłok Dawida Kosteckiego są przesłuchiwani przez prokuraturę. Ma to rozwiązać wszelkie wątpliwości opinii publicznej, co do kulis śmierci znanego boksera. Na przesłuchania w trybie pilnym stawił się mecenas Jacek Dubois, reprezentujący rodzinę tragicznie zmarłego boksera. W rozmowie z Radiem ZET wyjaśnił, że wątpliwości dotyczą podstawowych spraw śledztwa.

Dokumenty wyprodukowane przez biegłych nie odpowiadają na proste pytania. Nie mówią jak powstały obrażenia. Jedne mówią o ranach świeżych, drugie o starych. mecenas Jacek Dubois, w rozmowie z Radiem ZET

O 13 przed śledczymi stanie drugi z lekarzy, który dokonywał oględzin zwłok na miejscu zdarzenia. Chodzi o rozwianie rozbieżności między oględzinami a sekcją zwłok. Dawid Kostecki miał się powiesić w celi Aresztu Śledczego na warszawskiej Białołęce, leżąc w łóżku pod kocem. Rodzina Kosteckiego nie wierzy w to samobójstwo. Po doniesieniach o śladach na szyi boksera wniosła o zmianę kwalifikacji czynu z samobójstwa na zabójstwo.

Rodzina chce wyłączenia prokuratura prowadzącego przesłuchania

Do przełomu w sprawie daleko, jednak wiemy, że rodzina nie odpuści w kwestii przesłuchań biegłych. PAP poinformował o wniosku o wyłączenie jednego z dwóch prokuratorów, prowadzących wtorkowe przesłuchania lekarzy.

To świadek, którego chcieliśmy przesłuchać. tłumaczy Roman Giertych

– Najistotniejszy dla prokuratury był art. 241 Kodeksu karnego, mówiący o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tego, co się dzieje w czasie przesłuchania. Starając się dostosować, możemy tylko wskazać to, że doszło do skandalu proceduralnego, doszło do naruszeń procedury karnej, powiedziałbym w sposób drastyczny – mec. Jacek Dubois.

Roman Giertych zaznaczył, że chodzi o wyłączenie prokuratora, który „razem z prokuratorem Kapuścińskim uczestniczył w czynności znalezienia ciał, przesłuchiwał świadków i był obecny w celi, gdzie zmarł Dawid Kostecki”. Dla rodziny zmarłego i jej pełnomocników to „niedopuszczalna sytuacja procesowa”.

Kostecki miał się powiesić na pętli z prześcieradła, leżąc w łóżku pod kocem. Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok Kosteckiego wykluczyła udział osób trzecich, potwierdzając, że bokser popełnił samobójstwo. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

RadioZET.pl/PAP/MG