Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi S. pseudonim „Masa”. Najsłynniejszemu polskiego świadkowi koronnemu grozi nawet 10 lat więzienia.

„Masa” usłyszał zarzuty ponad 1,5 roku temu, jednak dopiero dziś Prokuratura Krajowa postawiła mu akt oskarżenia.

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Ł. ps. Masa, Zbigniewowi G. - byłemu naczelnikowi wydziału wywiadu kryminalnego jednej z komend wojewódzkich policji oraz 20 innym osobom

– przekazała Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Akt oskarżenia „Masy” wyszedł z lubelskiego oddziału Prokuratury Krajowej 22 stycznia, do Sądu Okręgowego w Łodzi. Jarosław S. był świadkiem koronnym w głośnym procesie gangu pruszkowskiego.

Prokuratura oskarża „Masę” o popełnienie 17 przestępstw, m.in. oszustwa co do mienia znacznej wartości, czynów o charakterze korupcyjnym, fałszywych zeznań, przywłaszczenia powierzonego mienia, paserstwa oraz udaremniania zaspokajania wierzycieli. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Oskarżonym jest też b. naczelnik wydziału kryminalnego jednej z komend wojewódzkich Zbigniew G. Śledczy zarzucają mu korupcję, ale też ujawnienie informacji niejawnych. Również grozi mu 10 lat więzienia.

Pozostałe osoby zostały oskarżone o popełnienie szeregu czynów, w tym o charakterze korupcyjnym, oraz oszustw co do mienia znacznej wartości

– dodała rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Ewa Bialik tłumaczyła, że postępowanie dotyczyło oszustw kredytowych. Przestępstwa miały polegać na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych jak i wyłudzania usług budowlanych.

RadioZET.pl/PAP/Pk.gov.pl/