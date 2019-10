Są zarzuty za nieudaną akcję reanimacyjną działacza społecznego i założyciela Fundacji Integracja Piotra Pawłowskiego. Według prokuratury błędy popełnione przez lekarza Jerzego M. z pogotowia ratunkowego mogły przyczynić się do śmierci Pawłowskiego. Do zdarzenia doszło rok temu – Pawłowski stracił przytomność w domu, zmarł po przewiezieniu do szpitala.