Postrzelenie Adama C. na ul. Wyszyńskiego w Koninie, do którego doszło 14 listopada ubiegłego roku, wstrząsnęło opinią publiczną. Policjanci zauważyli trzech dziwnie zachowujących się chłopaków, postanowili ich wylegitymować. 21-letni Adam nagle rzucił się do ucieczki.

Goniący go funkcjonariusz postrzelił mężczyznę, który zmarł wskutek odniesionych ran.

Postrzelenie 21-latka w Koninie. Śledztwo dobiega końca

Opinie zamówione do tej pory w tej sprawie przez prokuraturę były sprzeczne. Dwóch biegłych uznało, że 21-latek został postrzelony w klatkę piersiową, ale z ekspertyzy trzeciego wynikało, że strzał oddano w plecy. Odtworzenie przebiegu zdarzenia jest w tej sprawie kluczowe. Policjant twierdził tuż po tragedii, że Adam C. chciał go zaatakować i dlatego do niego strzelił.

Galeria Tłumy na pogrzebie 21-latka w Koninie. Wzruszający gest ojca Ewy Tylman 3

Do 10 października prokurator ma podjąć decyzję czy funkcjonariusz usłyszy w tej sprawie zarzuty.

Uzyskaliśmy ostateczne stanowisko biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi w odniesieniu do opinii, w stosunku do których były wątpliwości. W zależności od ustaleń, będzie wiadomo, czy było to przestępstwo umyślne czy nieumyślne Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi, dla PAP

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała na ciele mężczyzny ranę postrzałową na wysokości serca.

RadioZET.pl/Danka Woźnicka/PAP