Kierowca prawie doprowadził do tragedii. Mrożące krew w żyłach nagranie

Niebezpieczne zachowanie kierowcy zarejestrowała w sobotni poranek kamera kolejowego monitoringu. 82-latek wjechał na przejazd kolejowy w Prostyni w gminie Małkinia Górna pod opuszczającymi się rogatkami. Nie zatrzymał się wcześniej, mimo że sygnalizacja zakazywała wjazdu.

“Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy zmusiło maszynistę pociągu relacji Ełk – Wrocław Główny do gwałtownego hamowania. Kierowca swoim zachowaniem mógł doprowadzić do wielkiej tragedii” - czytamy na stronie Policji Mazowieckiej.

82-latek niemal wjechał pod pociąg w Prostyni

Policjanci z Małkini ustalili, kto jest kierowcą pojazdu. 82-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego został ukarany mandatem w kwocie 2000 zł.

“Apelujemy do kierowców o więcej zdrowego rozsądku i nie igranie z własnym życiem. Wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy opuszczonych rogatkach to tylko jeden krok do tragedii. Pamiętajmy, że maszynista prowadzący skład pociągu o wadze kilku tysięcy ton nie zatrzyma natychmiast pojazdu, a przy zderzeniu pociągu z autem z tego drugiego niewiele zostanie” - zaapelowali policjanci.

RadioZET.pl/Policja Mazowiecka