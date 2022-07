Protest egzaminatorów się rozszerza. Pracownicy WORD-ów biorą urlopy na żądanie

Do protestu egzaminatorów dołączają ośrodki z kolejnych województw. Jak dowiedział się reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski, we wtorek i w środę nie będzie egzaminów w Szczecinie.

Egzaminatorzy ze szczecińskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wzięli we wtorek urlop na żądanie. Egzaminy praktyczne nie będą się odbywały także w środę. Do protestu dołączyli również pracownicy WORD-ów w Barlinku, Gorzowie Wielkopolskim i Elblągu.

Ogólnopolski protest egzaminatorów rozpoczął się w poniedziałek w niektórych ośrodkach na Podkarpaciu, Podlasiu i Pomorzu. Przed pójściem na egzamin lepiej zadzwonić i upewnić się, czy egzamin się odbędzie, czy może zostanie przełożony.

Protest egzaminatorów w WORD Szczecin

Zdarzają się przypadki, że nieświadomy kandydat przejechał wiele kilometrów, by dowiedzieć się, że do egzaminu nie przystąpi. “O godzinie 8:45 miałam mieć egzamin na kategorię A, oczywiście się nie odbył”- zgłosiła portalowi RadioZET.pl w poniedziałek Klaudia Kardyś, która miała zdawać w Rzeszowie.

“Pracownik WORD zadzwonił do mnie uwaga, uwaga… o godzinie 8:00 (mam 70 km drogi w jedną stronę do ośrodka), przekazując mi informację, iż egzamin się nie odbędzie z powodu rozchorowania się kilku egzaminatorów w ich ośrodku. Czy to jest, że tak powiem legalne? A co z kosztami dojazdu, wypisaniem urlopu, który okazał się zbędny oraz jazdami, które musze wykupić przed egzaminem w celu przypomnienia zadań wykonywanych na placu? Czy jest szansa uzyskać jakieś odszkodowanie?” - pytała pani Klaudia.

Egzaminatorzy zapowiadali, że “nie chcą nikomu utrudniać życia”, dlatego protest ma potrwać tylko do końca tygodnia. Nie zamierzają jednak rezygnować ze swoich postulatów: zmian systemu egzaminowania oraz podwyżek.

