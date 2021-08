Wielki protest medyków jest nieunikniony. Na ulice wyjdzie nawet kilkanaście tysięcy osób

Medycy zapowiedzieli na 11 września wielki protest. Może w nim wziąć udział nawet kilkanaście tysięcy osób. Będą to przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych i niemedyczni pracownicy systemu ochrony zdrowia. – Naszym celem od początku jest spotkanie z panem premierem. Prosimy o to już od kilku miesięcy – powiedział Radiu ZET Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Protest medyków odbędzie się w sobotę 11 września. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak powiedział, że termin jest nieprzypadkowy. – Chcemy, żeby ten protest nie odbił się na pacjentach. Pracownicy w weekend poświęcą często swój prywatny czas, żeby zwrócić uwagę społeczną na to, w jakiej sytuacji system opieki zdrowotnej został postawiony w erze covidu i tego, co nas po tym covidzie czeka – wyjaśnił Drobiak.

Protest medyków już we wrześniu. Na ulice wyjdzie nawet kilkanaście tysięcy osób

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekazał, że medycy chcą dzięki protestowi doprowadzić do spotkania z premierem. – Jest to naszym celem od początku. Prosimy o takie spotkanie już od kilku miesięcy. Nasze prośby pozostają bez odpowiedzi lub były odsyłane do ministerstwa zdrowia. Z panem ministrem Niedzielskim i pracownikami resortu wiele rozmów już toczyliśmy, które nie przyniosły całkowicie żadnych efektów – wyjaśnił Drobniak. Dodał, że medycy zwrócili się już wcześniej do premiera w liście otwartym z prośbą o spotkanie i rozmowy w czerwcu, ale list ten pozostał bez odpowiedzi.

Medycy walczą o to, by do 2024 roku nakłady na opiekę zdrowotną wynosiły 7 procent PKB, a do 2027 roku 8 procent. – Nie mówimy tu o nakładach na poziomie państw Europy Zachodniej, jak Niemcy czy Francja. Chcemy zrównać się z państwami ościennymi, takimi jak Czechy, Słowacja czy Węgry – dodał wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Resort zdrowia zapowiada natomiast podniesienie nakładów na opiekę zdrowotną do 7 proc. PKB dopiero w 2027 roku. Nie wiadomo, ilu dokładnie będzie protestujących 11 września, ale można się spodziewać kilkunastu tysięcy osób.

RadioZET.pl/oprac. AK