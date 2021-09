Porozumienie zawarto między ministrem zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Adam Niedzielski przekazał szczegóły dotyczące ustaleń ze środowego spotkania.

– Przez wiele godzin, bodajże siedem, toczyły się rozmowy dotyczące różnych postulatów stawianych przez ratowników, ale też pracodawców związanych ze stacjami ratownictwa medycznego – powiedział szef MZ.

Niedzielski akcentował, że rozmowy toczyły się w atmosferze dużej odpowiedzialności każdej ze strony. – Była determinacja, by rozwiązywać problem. Rozmowy toczyły się od wielu tygodni i dotyczyły nie tylko kwestii finansowych, ale także kwestii merytorycznych, zmian ustawowych dotyczących systemu ratownictwa – wskazał.

Protest ratowników medycznych. Niedzielski: Podpisaliśmy porozumienie

– Chcę z przyjemnością zakomunikować, że podpisaliśmy porozumienie, ma ono charakter trójstronny w formule, w jakiej rozmawialiśmy, jest podpisane przez przedstawiciela komitetu protestacyjnego, jak i stronę pracodawców. Ze strony MZ szefem zespołu negocjacyjnego był minister Waldemar Kraska – przekazał Niedzielski.

– W kontekście zwiększającej się czwartej fali zakażeń koronawirusem to bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że nie będzie problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, mówię o braku obsad zespołów ratownictwa medycznego – dodał.

Białe miasteczko. Protest medyków nadal trwa

''Protest ratowników trwa nadal. Na dzisiejszym spotkaniu trójstronnym porozumienie podpisał tylko jeden ze związków zrzeszających jedynie część środowiska ratowniczego - Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych. Pozostali reprezentanci wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji, które nie spełniają postulatów środowiska ratowników medycznych'' - napisali przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl