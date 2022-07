Protest w Polskiej Grupie Górniczej. Sasin spotka się ze związkowcami

Od kilku dni trwa okupacja siedziby PGG. Od przyszłego tygodnia związkowcy planowali zaostrzyć protest. Zapowiedzieli, że jeśli rząd nie podejmie z nimi rozmów, będą blokady biur poselskich, w tym posła ze Śląska i premiera Mateusza Morawieckiego. Planowali także manifestację oraz blokadę wysyłki węgla do spółek energetycznych.

O dzisiejszym spotkaniu wspomniał kilka dni temu rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych we wpisie na Twitterze. To na razie nieoficjalne rozmowy. Jeśli stronom uda się osiągnąć kompromis, to oficjalne porozumienie zostanie podpisane w poniedziałek.

