- To jest decyzja polityczna. To nie Kościół tę wojnę wywołał. Naprawdę nie chcieliśmy tej wojny – powiedział dziś Gość Radia ZET ks. Leszek Gęsiak, dopytywany w internetowej części programu o protesty przeciw decyzji TK dotyczącej zakazu aborcji eugenicznej.

- Może jest to trochę wina Kościoła, że my nie nauczyliśmy się pokazać w sumieniu człowieka jak życie jest ważne. To stało się problemem politycznym a nie powinno być – dodaje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. - Jest to jakąś porażką Kościoła, że wspólnota zaczyna mieć problem aksjologiczny. Być może nasz hierarchiczny dyskurs nie przystaje do zmieniającej się sytuacji – komentuje duchowny.

Ks. Gęsiak zaznacza, że jest mu żal, że tak dużo ludzi odchodzi z Kościoła a protesty, które się obecnie odbywają, będą miały wpływ na odejście kolejnych osób. - Być może to porażka języka, którym się Kościół posługuje – mówi Gość Radia ZET.

Rzecznik KEP: Będziemy szukać rozwiązania

Zdaniem rzecznika KEP, brakuje nam żywego dialogu. - Prawdopodobnie jako instytucja kościelna będziemy szukać jakiegoś rozwiązania. Wszystkim zależy, żeby uspokoić nastroje, ale konia z rzędem temu, kto dziś wie co z tym zrobić – komentuje.

Dopytywany o protesty w kościołach, duchowny ocenia, że „sacrum zostało pogwałcone, zdeptane i to jest bardzo bolesne”. - Sytuacja przekroczyła granice przyzwoitości i szacunku dla kultury, religii, wiary, wielu ludzi – uważa gość Beaty Lubeckiej.

Ks. Gęsiak: Zbytnie zbliżenie Kościoła do władzy zawsze skutkowało złymi efektami

- Każde zbytnie zbliżenie się Kościoła do władzy zawsze skutkowało złymi efektami. Dlaczego któryś ksiądz popierał takiego czy innego kandydata czy partię? Trzeba pytać tych, którzy to robią – mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o relacje Kościół-rządzący. - To, co powinno być częścią misji Kościoła to to, żeby dystansować się od wszelkich ruchów politycznych. Takiego Kościoła bym chciał, taki mi się marzy – dodaje ks. Leszek Gęsiak.

Duchowny apeluje również przed 1 listopada. - Żeby w tym roku, z racji wyjątkowo trudnej sytuacji, na cmentarze nie przychodzić tylko 1.11., żeby rozłożyć wizyty, nie robić skupisk – mówi gość Beaty Lubeckiej.

