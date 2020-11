Dziesiątki polskich generałów i admirałów w stanie spoczynku wystosowało specjalny apel w związku z szerzącymi się protestami po wyroku ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego. - Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji – napisali najwyżsi rangą wojskowi w apelu opublikowanym przez Onet.

Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego rozlały się na całą Polskę. Niepokoje i podziały społeczne, podsycane przez ekstremistów, dostrzegli wojskowi w stanie spoczynku.

Generałowie i admirałowie w stanie spoczynku postanowili wystosować jednolity i bardzo ważny apel. Na łamach Onetu ostrzegają przed dalszym nakręcaniem konfliktu. „Dalsza eskalacja doprowadzi do tragicznych konsekwencji” - czytamy.

Generałowie w st. spoczynku: Dalsza eskalacja działań może skutkować rozlewem krwi

Treść apelu podpisało kilkudziesięciu generałów lub admirałów w stanie spoczynku, zarówno wojska, jak i policji, straży pożarnej, ale też służb specjalnych, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej czy służby więziennej.

Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne. Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji. Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi. Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar apel generałów i admirałów w st. spoczynku

Podpisanie apelu skomentował w sieci b. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej. - Podpisałem ten apel, ponieważ oddaje on moją ocenę obecnego kryzysu społeczno-pandemicznego, który grozi przerodzeniem się w otwarty konflikt społeczny – przekazał w sieci.

- Identyfikuję się ze wszystkim, co jest napisane w tym liście. Przede wszystkim jest to bardzo wytonowany apel. To głos rozsądku osób, które przez lata służyły ojczyźnie – powiedział z kolei Onetowi gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak, również podpisany pod apelem.

Apel do czterech grup. O co proszą emerytowani wojskowi?

Wojskowi w stanie spoczynku kończą apel przekazem do czterech grup: rządzących, służb mundurowych, organizatorów protestów i autorytetów opinii publicznej. Stanowiących prawo proszą o „uwzględnienie woli większości społeczeństwa i zmianę nieakceptowanych rozwiązań”. Do mundurowych apelują o działanie zgodne z prawem i służbę Narodowi.

Jednocześnie proszą organizatorów protestów o powstrzymanie się od niszczenia mienia i atakowania służb. W apelu do autorytetów proszą o „odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i do wypracowania kompromisu”.

RadioZET.pl/Onet.pl