Zaginięcie mężczyzny z miejscowości Prudnik (województwo opolskie). 32-letni Daniel Gil zaginął 18 czerwca 2020 roku. Tego dnia miał poinformować swoich bliskich, że przebywa na terenie Holandii. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Nieznane jest też miejsce jego pobytu.

Jak wynika z informacji grupy poszukiwawczej "Zaginieni – cała Polska", Daniel Gil miał w czerwcu wybrać się do miejscowości Melmo – tam, miał przenocować u kolegi. Następnego dnia udał się do Helmond do agencji pracy, by zatrudnić się na stanowisku przy pomidorach.

Jak informuje "Zaginieni-cała Polska", mężczyzna jednak nie podjął pracy. Jego ostatni kontakt z bliskimi to telefon do ojca – 18 czerwca bieżącego roku. Miał wówczas powiedzieć, że "ucieka przed kimś po dachach, bo jest ścigany".

Według relacji rodziny, w tym momencie połączenie zostało zerwane a telefon został wyłączony do dzisiaj.

Rysopis zaginionego 32-latka

32-letni zaginiony Daniel Gil ma 170 centymetrów wzrostu i waży około 60 kilogramów. Ma również czarne włosy i czarne oczy.

Mężczyzna posiada również znaki szczególny. Jest to mały, czarny, widoczny pieprzyk z prawej strony twarzy koło nosa. Daniel Gil ma także tatuaże na obu rękach i plecach. Tatuaże na plecach sięgają do szyi.

Poniżej publikujemy zdjęcie zaginionego:

fot. Policja Prudnik

"Osoby, które widziały lub wiedzą, co się dzieje z zaginionym proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Prudnik pod numerem 77 8629203 lub z najbliższą jednostką na terenie całego kraju" – czytamy w komunikacie. Z kolei osoby, które chcą udzielić informacji anonimowo, mogą wysyłać wiadomości na adres mailowy: zaginelazaginal@wp.pl.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Facebook/Zaginieni-Cała Polska/Policja Prudnik