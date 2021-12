Ciężko przeszedł COVID-19, ozdrowieniec zmarł w szpitalu. "Pani brat był do odratowania"

43-latek z Prudnika ciężko zachorował na COVID-19. Trafił do szpitala jako ozdrowieniec i zmarł z powodu zakrzepicy. Rodzina obwinia szpital. - "Pani brat był do odratowania". Usłyszałam to, jak pojechałam po jego rzeczy - mówi pani Ewa, siostra zmarłego w rozmowie z "Interwencją" Polsatu.

Pan Robert koronawirusem zaraził się na początku listopada. COVID-19 przeszedł bardzo ciężko. Podczas kilkunastu dni choroby miał kilka teleporad, był też w szpitalu, ale nie został przyjęty. Rodzina 43-latka trzy razy wzywała pogotowie.

Zachorował na COVID-19, zmarł w szpitalu. "Mówił, że bardzo go nogi bolą"

- Przyjechała karetka. Cały czas mówiło się, że jak 90 saturacji, to trzeba do szpitala, a on miał 85. Nie wiem, dlaczego go nie przyjęli. Silny, suchy, męczący kaszel miał i mówił, że bardzo go nogi bolą - relacjonuje mama pana Roberta.

Następnym razem mężczyznę zabrano do szpitala w Prudniku. Miał już status ozdrowieńca, a lekarze jego stan tłumaczyli pocovidowym zapaleniem płuc. - Moim zdaniem tam nic nie zrobili, nic - podkreśla w rozmowie z "Interwencją" ojciec zmarłego.

Pan Robert był hospitalizowany w Prudniku cztery dni. Następnie zawieziono go na oddział covidowy do innego szpitala. Dzień później już nie żył. Jako przyczynę śmierci podano zator płucny spowodowany zakrzepem z lewej nogi. Nie stwierdzono chorób zakaźnych.

Pani Ewa zawiadomiła prokuraturę i Rzecznika Praw Pacjenta. Ze szpitalnych akt - jak mówi siostra zmarłego - wynika, że pan Robert nie miał zrobionych wielu badań. - Kiedy mój brat został przywieziony do szpitala, zostały zrobione badania krwi, ale to nie była pełna morfologia, nie było zrobionego tego bardzo istotnego badania przy zakrzepicy, czyli poziomu d-dimerów. Ta pełna morfologia i d-dimery zostały wykonane dopiero 23 listopada - wyjaśnia. I dodaje, że jej zdaniem zakrzepica została wykryta zbyt późno.

Siostrę 43-latka zaniepokoił również fakt, że dokumenty były poprawiane odręcznie. - Jest zmieniona dawka z 0,2, jest poprawione na 0,8. I to bardzo dobrze widać, jak się zrobi zdjęcie i wrzuci na komputer, powiększy się. Jest to poprawione, przy tym nie ma żadnej parafki, powinna być informacja, dlaczego jest taka poprawka zrobiona - tłumaczy.

Szpital odpiera zarzuty

- Nie jest to zaprzeczanie dla zaprzeczenia, ale taka jest obiektywna prawda, którą mogę stwierdzić na podstawie rozmów i dokumentacji medycznej. Pacjent był również od samego początku, od pierwszego dnia pobytu, leczony pod kątem możliwej zakrzepicy - zapewnia Witold Rygorowicz, prezes zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego SA, w rozmowie z "Interwencją". Jak dodaje, wirus miał nadal się utrzymywać.

Sprawę skomentowała prokuratura. - Kwestia działań diagnostycznych w poszczególnych placówkach medycznych, które udzielały pomocy choremu, jest oczywiście przedmiotem wyjaśnienia ze strony prokuratury. Niewykluczone jest, że w niniejszej sprawie konieczne będzie zasięgnięcie opinii biegłych - mówi prok. Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

- "Dlaczego tak późno, dlaczego tak późno, pani brat był do odratowania". Usłyszałam to, jak pojechałam po jego rzeczy - wyznaje rozżalona siostra zmarłego.

RadioZET.pl/"Interwencja" Polsat