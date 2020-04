Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Kościół apelował już o powstrzymanie się od rywalizacji wyborczej w dobie epidemii. Dziś wybrzmiał kolejny ważny przekaz. Prymas Polski podkreślał, że czas epidemii zmienił nasze priorytety – do tego stopnia, że najważniejsza pozostaje izolacja przed koronawirusem.

Jeżeli stan zagrożenia jest taki, jaki dziś przeżywamy, jeżeli ciągle widzimy, że są ograniczenia, które pokazują, że jedyną rzeczą jest izolacja, to zawsze musimy pamiętać, że pierwszorzędne jest życie i zdrowie człowieka

– mówił prymas Polski.

Duchowny podkreślił, że bliski jest mu apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (abpa Stanisława Gądeckiego), dotyczący zawieszenia rywalizacji politycznej i „ograniczenia, które dotyczy także wyborów”.

Skoro my apelujemy i mówimy, że do kościoła może przychodzić tylko 5 osób… Chodzi o to, że nie mamy prawa wyciągać ludzi z domów, wywoływać ich, kiedy mówi się, że jedyną racjonalną rzeczą na ograniczenie pandemii jest bycie w domach