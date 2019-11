Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zagęszcza się atmosfera wokół arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Po tym, jak w programie „Czarno na białym” w TVN24 ukazano relacje księży w sprawie mobbingu ze strony arcybiskupa, zawrzało nie tylko w środowisku kościelnym.

Abp Sławoj Leszek Głódź miał znęcać się psychicznie nad księżmi, regularnie wykorzystywać swoją pozycję. Padły zarzuty o poniżanie, tworzeniu atmosfery strachu, czy wymuszaniu pieniędzy. Świadectwa ofiar mobbingu zostały przekazane dwóm ostatnim nuncjuszom apostolskim w Polsce.

Łącznie 16 kapłanów skierowało oświadczenie do nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio. Zapewnili gotowość do ponownego przedstawienia faktów, takich jak w programie TVN24.

Do sprawy odniósł się dziś prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak gościł w programie „Onet Opinie”.

Porusza mnie świadectwo tych księży, natomiast nie znam ich nazwisk. Zna je nuncjusz apostolski, ojciec święty. Jeżeli to są sprawy wiarygodne, to zostaną one kompetentnie zbadane i papież podejmie kompetentne decyzje

prymas Wojciech Polak, w Onet Opinie