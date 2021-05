Przecieki na maturze z polskiego i matematyki? CKE zawiadamia prokuraturę

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zawiadomił w środę policję i prokuraturę o ewentualnym przecieku tematów maturalnych z arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego i matematyki. "Określenie, czy sytuacja dotycząca ujawnienia treści materiałów egzaminacyjnych - a zatem złamania przepisów prawa - istotnie miała miejsce, należy do organów ścigania" - poinformował.

Matura 2021 z kolejnym przeciekiem? Tym razem chodzi o egzamin z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie przedstawiające rzekomo odpowiedzi z egzaminu maturalnego. Przed rozdaniem arkuszy poszukiwano też wzorów do rozwiązania zadania, które pojawiło się na maturze.

Dyrektor CKE Marcin Smolik potwierdził w rozmowie z portalem RadioZET.pl, że wpłynęło zgłoszenie dotyczące wycieku odpowiedzi do zadań maturalnych z matematyki, ale trudno zweryfikować jego prawdziwość. – Otrzymaliśmy mail z załączonym zdjęciem, na którym widać kartkę na czyjejś nodze. Nie wiadomo, kiedy zostało zrobione i przy jakiej okazji. Sprawę ewentualnych przecieków zgłosimy policji – powiedział dyrektor CKE. Dodał też, że może to być "próba wywołania fermentu".

Kolejny przeciek na maturze? CKE: określenie należy do organów ścigania

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na Twitterze oświadczenie. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 maja 2021 r. dotyczy "możliwego ujawnienia treści materiałów egzaminacyjnych przez osoby prawne zobowiązane do ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem".

"W związku przekazywanymi do CKE informacjami dotyczącymi możliwego ujawnienia treści arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu przez osoby prawne zobowiązane do ochrony materiałów egzaminacyjnych przed ujawnieniem, uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła w tej sprawie doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów, tj. policji oraz prokuratury" - czytamy.

"Określenie, czy sytuacja dotycząca ujawnienia treści materiałów egzaminacyjnych - a zatem złamania przepisów prawa - istotnie miała miejsce, należy do organów ścigania. W przypadku stwierdzenia, że doszło do złamania prawa Centralna Komisja Egzaminacyjna podejmie dalsze kroki przewidziane w przepisach prawa" - napisał szef CKE.

Przypomnijmy, że we wtorek informowaliśmy o możliwym przecieku na maturze z języka polskiego. Internauci krótko po 9 donosili, że jednym z tematów jest "ambicja" na przykładzie "Lalki" Bolesława Prusa. Wzrost wyszukiwań frazy "Lalka, ambicja" pojawił się jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu około godziny 7 rano w województwie podlaskim. Wskazywały na to statystyki Google Trends.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl