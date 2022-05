Matura 2022. W poniedziałek, 9 maja, ponad 190 tys. maturzystów przystąpiło do egzaminu z rozszerzonego języka angielskiego. To od lat najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy. Jeszcze przed rozpoczęciem matury w internecie krążyły zdjęcia z tematami wypracowania, które miałyby się pojawić w tegorocznym arkuszu.

Matura 2022 na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego składa się z kilku części. Na początku arkusza są zadania z rozumienia ze słuchu, potem z rozumienia tekstów pisanych, kolejne ćwiczenia sprawdzają znajomość gramatyki. Na końcu przewidziano krótkie wypracowanie od 200 do 250 słów na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Pierwszy to zawsze rozprawka, w której trzeba przedstawić za i przeciw do podanej tezy, drugi to list, opowiadanie bądź recenzja.

Matura 2022 z angielskiego rozszerzonego. Znów przecieki?

Ok. godz. 8, czyli jeszcze przed rozpoczęciem matury z angielskiego, na Twitterze kilka osób opublikowało zdjęcia tematów, które miałyby być na tegorocznym egzaminie. Pierwszy to rozprawka, w której trzeba było opisać plusy i minusy odłożenia studiów o rok i pójścia do pracy. Do wyboru było jeszcze napisanie artykułu o skutkach podwyżek cen biletów do obiektów sportowych.

Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyraźnie zaprzeczył, że doszło do przecieku. - To nie są tematy z tegorocznego egzaminu, to fake news - poinformował w rozmowie z portalem RadioZET.pl

Podobna sytuacja była przed egzaminem z jęz. angielskiego na poziomie podstawowym. Po godzinie 8, na Twitterze opublikowano zdjęcie z tematem krótkiej pracy pisemnej. Chodziło o wpis na blogu informujący o zakupie nowego roweru. W tekście trzeba było też m.in. przedstawić swój pomysł na akcję promującą ten środek komunikacji. W tym wypadku jednak okazało się, że rzeczywiście takie pytanie pojawiło się na maturze 2022. CKE zawiadomiła prokuraturę i zgłosiła sprawę na policję.

W poniedziałek o godz. 14 odbędzie się jeszcze pisemny egzamin z filozofii. Matura 2022 potrwa do 23 maja. Wyniki poznamy 5 lipca. Ci, którzy nie zdadzą jednego przedmiotu, mogą poprawić się jeszcze w tym roku - 23 sierpnia. Niezdanie dwóch egzaminów oznacza możliwość poprawy dopiero za rok.

