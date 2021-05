Są przeciwwskazania do szczepienia drugą dawką szczepionki AstraZeneca dla osób, u których wystąpiła zakrzepica z małopłytkowością po pierwszym szczepieniu. Tak zdecydowała Komisja Europejska. O zmianach poinformował w czwartek na stronie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jego prezes Grzegorz Cessak.

Komisja Europejska wprowadziła przeciwwskazania do szczepienia dla osób, u których wystąpiła zakrzepica z małopłytkowością po pierwszym szczepieniu produktem Vaxzevria, wyprodukowanym przez AstręZenekę – poinformował w czwartek na stronie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jego prezes Grzegorz Cessak.

Szczepienia przeciw COVID szczepionką AstraZeneca. Są zmiany

Prezes przypomniał, że Komisja Europejska 26 maja opublikowała zmianę dotyczącą dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVID-19, Vaxzevria firmy Astra Zeneca AB wraz z charakterystyką produktu leczniczego, oznakowaniem opakowań i ulotką dla pacjenta.

"Zmiana wprowadza przeciwskazania do szczepienia dla osób, u których wystąpiła zakrzepica z małopłytkowością po szczepieniu produktem leczniczym Vaxzevria, jak również dodatkowe informacje dotyczące specjalnych ostrzeżeń, środków ostrożności i działań niepożądanych" – wyjaśnił Cessak.

Charakterystyka produktu leczniczego wraz z ulotką dla pacjenta dostępna jest na stronie: http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19.

Vaxzevria to szczepionka dopuszczona na unijny rynek w styczniu tego roku. To preparat dwudawkowy, podawany domięśniowo. Szczepienia tym preparatem, zgodnie z zaleceniem ministra zdrowia, od 17 maja wykonuje się przy zachowaniu odstępu między dwiema dawkami, wynoszącego co najmniej 35 dni, 5 tygodni. Nie dłużej jednak niż 84 dni.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP