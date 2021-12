Obostrzenia wprowadzone w grudniu przewidują, że uczniowie wrócą do szkół 10 stycznia. Czy rząd rozważa wydłużenie lub ponowne wprowadzenie nauki zdalnej w związku ze złą sytuacją epidemiczną? - Liczę na to, mam taką ogromną nadzieję, że nie będzie potrzeby przedłużać tego okresu, ale (…) to nie są łatwe decyzje. Chciałbym i to jest naszą intencją, żeby ten powrót był możliwy - zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller.