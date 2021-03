Przedszkola i oddziały przedszkolne pracują zdalnie. Kogo obejmują wyjątki?

Przedszkola i oddziały przedszkolne przechodzą od dziś (29 marca) na pracę zdalną, która potrwa co najmniej do 11 kwietnia. Zamknięte zostają też żłobki. Rząd i resort edukacji i nauki przewidział jednak pewne wyjątki. W rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw wskazano, kto może wysłać dzieci do przedszkola mimo lockdownu.