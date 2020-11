Przedszkola przejdą na system zdalny? Szef MEN komentuje

Uczniowie nie wrócą do szkół przynajmniej do 29 listopada. Do tego terminu została przedłużona nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich. - Taki jest stan prawny – przypomniał w czwartek podczas konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Minister był pytany również o funkcjonowanie przedszkoli.

Przedszkola zdalne? Minister edukacji komentuje

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych? Przemysław Czarnek oświadczył, że nie ma takich planów. - Nie planujemy zawieszenia zajęć stacjonarnych w przedszkolach. Wszystko jest uzależnione od rozwoju pandemii koronawirusa. To, że nie planujemy teraz, nie znaczy, że nie będzie takiej konieczności w przyszłości - powiedział szef MEN. Jak dodał, działania rządu, starania środowisk nauczycielskich, rodziców i Polaków, powinny doprowadzić do tego, że w perspektywie kilku tygodni pandemia zostanie opanowana, a dzieci będą mogły stopniowo wracać do szkół.

Przypomnijmy, przedszkola dziś pracują w trybie stacjonarnym. O tym, że sytuacja może się zmienić, szef MEN mówił także w środę. - Mamy nadzieję, że taki tryb, tryb stacjonarny utrzyma się przez cały czas - powiedział. - Jeśli będzie taka sytuacja, że w jakimś momencie będziemy musieli przechodzić również na tryb zdalny w nauczaniu przedszkolnym, to będziemy oczywiście poszukiwać rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami nauczycieli - mówił minister na konferencji, na której poinformował, że podpisuje rozporządzenie dotyczące wsparcia nauczycieli w nauce zdalnej.

RadioZET.pl