Startuje przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

- Dla nas to niezwykle ważny dzień – zaznaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister Gróbarczyk.

Jak stwierdził minister, zapowiedź, że przetarg uda się ogłosić jeszcze w grudniu, została zrealizowana. Dodał, że udało się uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia.

- Myślę, że w ciągu trzech miesięcy jesteśmy w stanie to rozstrzygnąć - powiedział Gróbarczyk.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów, długości 100 metrów i szerokości 20 metrów. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł.

RadioZET.pl/PAP/JŚ