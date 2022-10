W reakcji na zachętę papieża Franciszka biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski zdecydował o wprowadzeniu diakonatu stałego. Oznacza to, że posługę w Kościele rozpoczną także żonaci mężczyźni - informuje Wirtualna Polska.

Komunikat, który pojawił się na stronie kieleckiej diecezji, został odczytany wiernym w niedzielę 2 października. - W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego - zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu – zapowiedział biskup kielecki Jan Piotrowski.

Diecezja kielecka pozwoli żonatym rozpocząć posługę

Co oznacza diakonat stały? Żonaci mężczyźni jako diakoni nie odprawią mszy świętej, nie będą mogli odpuszczać grzechów ani udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Będą mogli za to sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych, m.in. głosić słowo boże, nauczać, udzielać ślubu, chrztu, a także rozdawać komunię świętą.

Jak przypomina WP, diakonami stałymi mogą zostać mężczyźni w wieku od 25 lat. W przypadku żonatych mężczyzn muszą oni mieć ukończone 35 lat, pięcioletni staż małżeński oraz zgodę żony. Każdy kandydat na diakona powinien mieć wykształcenie wyższe z zakresu teologii.

Biskup Piotrowski przypomniał, że nie są to posługi nowe. - Obecne były w Kościele na przestrzeni jego długich dziejów, a tradycja diakonatu stałego sięga aż czasów apostolskich. To bogactwo posług w Kościele nic nie straciło na ważności i wartości, a wręcz przeciwnie, są dla Kościoła także dziś darem służącym realizacji jego posłannictwu w świecie. Wierność bowiem przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie - powiedział.

