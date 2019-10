Sąd w Jeleniej Górze zadecydował o areszcie 24-latka, który miał znęcać się na dziećmi swojej konkubiny. Do przemocy domowej dochodziło co najmniej przez dwa i pół roku. Groźby miały drastyczny charakter.

Prokuratura otrzymała zawiadomienie w tej sprawie we wrześniu tego roku. Śledczy dowodzą, że do przemocy domowej dochodziło ponad dwa lata. Sprawa była znana sądowi, który wyznaczył konkubentom kuratora. To właśnie on powiadomił śledczych o przemocy domowej, trwającej od lutego 2017 roku.

Według ustaleń śledczych, Dawid A. znęcał się fizycznie i psychicznie nad dwójką małoletnich dzieci w wieku siedmiu i sześciu lat.

Zachowanie podejrzanego miało drastyczny charakter. Obejmowało bicie rękoma i pasem. Ustalono, że mężczyzna miał m.in. grozić dziecku śmiercią. Stosował również kary polegające m.in. na zmuszaniu do długotrwałego przebywania w pozycji stojącej prok. Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, dla PAP

Mężczyzna miał nie tylko poniżać dzieci, ale grozić zabiciem ich psa. Został już zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Nie przyznał się do znęcania nad dziećmi.

Na wyrok poczeka w areszcie tymczasowym. Grozi mu 8 lat więzienia. 24-latek był wcześniej karany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, również przy nałożonym zakazie prowadzenia pojazdów.

RadioZET.pl/PAP/ jgora.po.gov.pl