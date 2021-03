Przemoc w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi to codzienność - przekonuje Anna Paliga, 24-letnia absolwentka uczelni. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych list, w którym opisuje dramatyczne szczegóły zachowań przemocowych. Padają bardzo mocne oskarżenia zarówno pod adresem wykładowców, jak i samego rektora prof. Mariusza Grzegorzka.

"Na wydziale aktorskim panuje absurdalne i niszczące przekonanie, że młodych należy „łamać” i „przyzwyczajać do zaciskania zębów”, a także że doświadczanie przemocy pomoże im w zostaniu lepszymi aktorami. Studenci, wychodząc do świata profesjonalnych planów filmowych, nie są przygotowani na stawianie oporu manipulacjom i zastraszaniu. To prowadzi do kontuzji, frustracji, zaburzeń odżywiania, załamań nerwowych" - pisze 24-latka.

Przemoc w Szkole Filmowej w Łodzi. Wykładowca miał uderzyć studentkę w twarz

Pani Anna opisuje cały szereg zdarzeń, jakie w ostatnich latach miały mieć miejsce w Szkole Filmowej w Łodzi. "Większość z tych zdarzeń z pewnością dotarła do władz wydziału, bądź uczelni i z premedytacją zostały zamiecione pod dywan" - przekonuje.

W liście czytamy m.in. jak jeden z wykładowców "widząc studenta stojącego poza pozycją, wpadł w furię i rzucił w grającą grupę krzesłem, które wybiło dziurę w suficie, po czym z pięściami ruszył na rzeczonego studenta. Przed uderzeniem powstrzymał się w ostatnim momencie, widząc grupę chowającą się w kątach sali."

Inny z wykładowców miał uderzyć "studentkę w twarz tak mocno, że z nosa trysnęła jej krew. Do przerażonego partnera scenicznego dziewczyny powiedział „tak to powinieneś grać, ucz się”. Kiedy Jagoda Szelc opowiedziała o tym zdarzeniu w wywiadzie po premierze „Monumentu”, sprawa została skrzętnie przemilczana zarówno przez władze uczelni, jak i władze wydziału."

"Proza rok III, prof. Bronisław Wrocławski wyciągnął studentkę na środek sceny, po czym pogryzł ją od dłoni do szyi na oczach całej grupy, po to żeby pokazać drugiemu studentowi, jak gra się pożądanie" - czytamy w liście 24-latki.

Oskarżenia pod adresem rektora. "Codziennie nazywał mnie p********ą szmatą, k***ą"

Kolejna historia miała rozegrać się na drugim roku studiów. "Dr Grażyna Kania zmusiła studentkę do rozebrania się w trakcie egzaminu. Przed samym pokazem, kiedy moja koleżanka wciąż stawiała opór padło sformułowanie „Albo zdejmiesz stanik, albo wyrzucę cię z uczelni”. Pani ta nie przestała pracować na wydziale" - czytamy.

Anna Paliga formułuje mocne oskarżenia pod adresem rektora uczelni prof. Mariusza Grzegorzka. "Rektor naszej szkoły w trakcie prac nad dyplomem wielokrotnie, niemalże codziennie przez okres trwania prób wpadał w furię i nazywał mnie „p********ą szmatą, k***ą”. Poniżał zarówno mnie, jak i moich kolegów w obecności całej grupy i pracowników technicznych. Najmniejszy błąd wprowadzał go w stan niepowstrzymanej agresji słownej potęgowanej przedpremierowym stresem. O wszystkim szczegółowo dowiedział się ode mnie prorektor Michał Staszczak. Usłyszałam, że „nie umiem zaciskać zębów, a powinnam” i że „jestem zbyt miękka na ten zawód”. Skończyło się to dla mnie załamaniem nerwowym, tabletkami przeciwlękowymi i długotrwałą terapią" - przekonuje kobieta.

Jak dodaje, opisane historie to tylko kropla w morzu nadużyć. "To tylko kropla, do której umiem się przyznać, nie obarczając obowiązkiem opowiadania swoich często zastraszonych kolegów. Ale jest to temat rzeka – wystarczy kuluarowo zacząć ten temat w gronie studentów, a historie płyną lawinowo" - tłumaczy 24-latka.

Uczelnia reaguje na oskarżenia. "Nikt z podobnymi problemami się nie zgłaszał"

Do oskarżeń pani Anny odniósł się już Krzysztof Brzezowski z Biura Promocji Filmówki. - Ta sytuacja miała miejsce przedwczoraj podczas Małej Rady Programowej, która jest powołana w celu ruszania jakichś ważkich tematów. Wszystkie rzeczy, które opublikowała Ania Paliga, wysunęła podczas Rady. Zareagowaliśmy natychmiast, Ania została otoczona opieką przez szkołę przez panią pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji - mówi w rozmowie z Onetem.

- Pani pełnomocnik zwołała w trybie pilnym komisję, która istnieje w szkole od dłuższego czasu, podobnie jak pani pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Spotkanie komisji, w której, co ważne, zasiadają przedstawiciele zarówno studentów, jak i doktorantów i profesorów, wykładowców szkoły. odbędzie się 22 marca. Ogólnodostępna komisja zajmie się wysłuchaniem stanowisk wszystkich stron. Żaden z oskarżonych profesorów nie zasiada w tej komisji. Trudno, żeby jej rolą było szukanie i śledzenie jakichś wątków, czekamy aż ktoś się zgłosi z problemem. Do tej pory nikt z podobnymi problemami się nie zgłaszał. Ania zgłaszała to wcześniej, nie wiem, dlaczego wtedy nie zostały uruchomione te procedury - dodaje Brzezowski.

RadioZET.pl/ Facebook/ wyborcza.pl/ Onet