Policja w Przemyślu została wezwana na interwencję do awantury domowej. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce okazało się, że około godziny 15 w środę mężczyzna wraz z kilkuletnim dzieckiem zamknął się w pokoju. Jak relacjonował portal nowiny24.pl, desperat miał przy sobie nóż.

- Sytuacja jest trudna. Mężczyzna nie dopuszcza nikogo do siebie. Do opuszczenia pomieszczenia i uwolnienia dziecka cały czas starają się nakłonić go policyjni negocjatorzy - mówiła Małgorzata Czechowska z przemyskiej policji.

Ulica Słowackiego, przy której stoi kamienica, została wyłączona z ruchu. Na miejscu zdarzenia są m.in. policyjni specjaliści. Portal nowiny24.pl opublikował w mediach społecznościowych nagranie z miejsca zdarzenia.

Po ponad sześciu godzinach policyjnej akcji mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. - Dziecko jest bezpieczne. Trafiło pod opiekę matki - powiedziała oficer prasowy przemyskiej policji Małgorzata Czechowska.

RadioZET.pl/PAP/nowiny24.pl