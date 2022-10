Poseł PiS trafił na izbę wytrzeźwień. Nieprzytomny leżał na przystanku

Poseł PiS Przemysław Czarnecki spędził część nocy na izbie wytrzeźwień. W piątek 21 października nad ranem służby otrzymały informację o nieprzytomnym mężczyźnie, który leżał na przystanku przy skrzyżowaniu ulic Ledóchowskiej i Branickiego.

TVN Warszawa podał też, że na miejsce skierowana została karetka. - Medycy nie stwierdzili urazów ani innych dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pacjent był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z procedurami został przekazany patrolowi straży miejskiej, który przetransportował go do izby wytrzeźwień – przekazał reporter redakcji.

Przemysław Czarnecki trafił na izbę wytrzeźwień. Poseł PiS był pijany

Strażnicy miejscy potwierdzili, że prowadzili w nocy taką interwencję na Wilanowie. - Łącznie ostatniej nocy do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przy ulicy Kolskiej przewieźliśmy 32 osoby – relacjonował Jerzy Jabraszko z referatu prasowego Straży Miejskiej w stolicy.

Na "wytrzeźwiałkę" na ulicy Kolskiej trafił poseł Przemysław Czarnecki, co potwierdzono w kilku źródłach. Nieoficjalnie redakcja ustaliła, że badanie stanu trzeźwości miało wykazać ponad dwa promile alkoholu. Jednorazowy pobyt w warszawskiej izbie wytrzeźwień kosztuje obecnie 343 złote.

Poseł Przemysław Czarnecki pełni swój mandat drugą kadencję. W 2019 roku został wybrany do Sejmu z okręgu wyborczego we Wrocławiu. Ma 39 lat, jest zastępcą przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, a także członkiem komisji obrony narodowej oraz podkomisji stałej do spraw współpracy z zagranicą i NATO. Nie wykazywał się aktywnością w Sejmie – do tej pory nie napisał żadnej interpelacji ani zapytania, na posiedzeniu wystąpił tylko jeden raz.

RadioZET.pl/TVN Warszawa/Sejm.gov.pl