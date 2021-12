Czarnek chce powołać nowy zespół. Rzeczniczka MEiN zdradza szczegóły

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecydowała o rozpoczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r. Organizacja zapowiedziała, że w grudniu przed budynkami uczelni wyższych i instytutów badawczych odbędą się pikiety protestacyjne, a kolejne formy protestu są uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce.

PAP zapytała resort o stanowisko dotyczące tych działań. "Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki doskonale zna potrzeby środowiska akademickiego, obserwuje również gospodarczą sytuację kraju. Zgadzamy się co do kwestii wzrostu wynagrodzeń i to się dzieje" - przekazała rzecznik prasowy MEiN Anna Ostrowska. "Odnośnie 2022 roku minister rozważa możliwość podjęcia działań mających na celu zapewnienie dodatkowych środków na podwyżki w kolejnych latach" - przekazała Ostrowska.

Czarnek chce powołać specjalny zespół

Rzecznik MEiN poinformowała również, że Przemysław Czarnek planuje powołanie specjalnego zespołu, w skład którego wejdą przedstawiciele resortu, związki zawodowe, reprezentanci Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Celem prac zespołu będzie omówienie kwestii związanych z wynagrodzeniami dla pracowników uczelni" - poinformowała Ostrowska.

PAP, Autor: Szymon Zdziebłowski